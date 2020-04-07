أمريكا تلجأ لصحراء كاليفورنيا لركن مئات الطائرات بسبب أزمة كورونا.. صور

كتب محمد جمال

لجأت شركات الطيران الأمريكية إلى ركن طائراتها فى المناطق البعيدة ولانائية بسبب عدد الطائرات الضخم الذى تراكم فى العديد من المطارات جراء تعليق حركة الطيران حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وتعد قاعدة فيكتورفيل في كاليفورنيا بحسب "ديلى ميل" هي قاعدة جوية خارج الخدمة، لجأت إليها شركات الطيران لركن أكثر من 200 طائرة خارج الخدمة بعد تفشى فيروس كورونا حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة 10 آلاف و986 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ، و367 ألفا و507 إصابات، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وذكرت صحيفة "يو أس أيه توداي" الأمريكية في موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الحالات يشمل جميع الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي التابعة للولايات المتحدة، وكذلك جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد.



جانب من الطائرات



جراج للطائرات



طائرات 2



طائرات ساوث ويست



طائرات



طائرات22



اصطفاف الطائرات