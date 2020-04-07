كابول(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة فى أفغانستان وحيد الله ميار، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء افغانستان ارتفعت إلى 423 حالة بعد تسجيل 56 حالة اصابة جديدة في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في ولاية هرات الغربية.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المتحدث قوله "إنه تم تسجيل 27 حالة جديدة في إقليم هرات و12 في العاصمة كابول و2 في ننجارهار و10 في قندهار و5 في بلخ".

وكان البنك الدولى، خصص نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وأفاد بيان البنك الدولي - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية الجمعة الماضية - بأن هذه الحزمة هي جزء من مشروعات مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة التابعة للبنك الدولي، لمساعدة أفغانستان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة للتهديد الذي يشكله كوفيد-19 وتعزيز استعدادها للصحة العامة.

وأضاف البيان أن حزمة "المسار السريع" الجديدة ستغطي جميع الأقاليم الأفغانية، البالغ عددها 34، وستعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفغانستان.

ووفقا للبنك الدولي، فإن وزارة الصحة العامة الأفغانية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي أن البنك يقف بحزم مع حكومة أفغانستان وشعبها لمحاربة انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.

من جانب أخر عيّن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم السبت، مستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمار قائمًا بأعمال وزير الخارجية.