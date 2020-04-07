ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المتحدث قوله "إنه تم تسجيل 27 حالة جديدة في إقليم هرات و12 في العاصمة كابول و2 في ننجارهار و10 في قندهار و5 في بلخ".