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أسقف ملوى: إلغاء سر المعمودية ومسحة المرضى تجنبا لعدوى كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:40 م
أسقف ملوى: إلغاء سر المعمودية ومسحة المرضى تجنبا لعدوى كورونا اسقف ملوى
كتبت سارة علام

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أعلن الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها، عدة قرارات جديدة للإيبارشية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من أهمها التأكيد على تعليق الصلوات الطقسية خلال هذه الفترة، مضيفا: سيتم إلغاء ممارسة سر المعمودية وسر مسحة المرضى خلال الوقت الراهن، مؤكدًا على ضرورة تعليق الأكاليل والخطوبات.

وأكد الأنبا ديمتريوس على تعليق كافة صلوات البصخة المقدسة بكافة الكنائس بالإيبارشية، ومتابعتها من خلال نقلها مباشر من الأديرة عبر القنوات المسيحية، مؤكدًا على اقتصار صلوات الجنازة على أسرة المتوفى فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".

فيما واصلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إغلاق أبواب كنائسها للأسبوع الثانى على التوالى كإجراء وقائى للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا.

كان الأنبا بيجول رئيس دير السيدة العذراء بأسيوط المعروف باسم المحرق، قد أعلن استمرار إغلاق أبواب الدير أمام الزوار إلى ما بعد شم النسيم، للحد من التجمعات التى قد تتسبب فى انتشار وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا

وأكد الانبا بيجول رئيس الدير في بيان له: "نظرا للظروف الحالية في هذه الأيام وبناء على بيان المجمع المقدس وقرارات الكنيسة القبطية الارثوذكسية التى نتبعها، بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات ولتقليل انتقال المرض فإن الدير يغلق أبوابه بالفترة الراهنة ولحين إشعار آخر، مصلين من أجل سلامة بلادنا وأن تمر هذه الأيام بسلامة وصحة للجميع، ويحفظ الله بلادنا من كل شر". 


اسقف ملوي

الانبا ديمتريوس

مسحة المرضى

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