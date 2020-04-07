"أبو ضحكة جنان".. بوتين يراهن على "فكاهة" جونسون للتعافى من كورونا

كتب مايكل فارس

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برقية، لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قال فيها "أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض"، وذلك بعد دخوله قسم العناية المركزة أمس، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، فى وقت سجلت فيه المملكة فى أحدث الإحصائيات 51,608 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و 5655 حالة وفاة.

الرسالة التى نشرها الكرملين، كشفت أن فلاديمير بوتين يراهن على حس الفكاهة لدى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والتي تعقد نقاط قوة كامنة في شخصية من أجل هزيمة الوباء الفتاك الذى حصد أرواح نحو75 ألف شخص في أحدث إحصائية اليوم الثلاثاء.

وقد أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء لا يزال في العناية المركزة، ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس، متابعا، نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن، مضيفاً أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون، مؤكدا أنه حصل على الأكسجين، لكنه ليس موضوعا تحت جهاز تنفسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف اليوم، الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد كلما كان ذلك ضروريا، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، وقد أجاب بيسكوف عن سؤال أحد الصحفيين، قائلا إن بوتين يخضع للاختبار بقدر ما يراه طبيبه مناسبا، وأشار بيسكوف إلى أنه لا يعرف شيئا عن إجراء بوتين الاختبار، مضيفا أنه لا يتعامل مع أمور الرعاية الطبية الخاصة بالرئيس.

وأوضح بيسكوف إلى أن قرار بوتين عقد اجتماع مع المبعوث الرئاسى لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يورى ترونتيف ووزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالى ألكسند كوزلوف فى الكرملين ليس انتهاكا لنظام العزل الذاتى، مشيرا إلى أن بوتين ذهب إلى الكرملين أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس لا يزور الأماكن العامة ولا يلتقى بعدد كبير من الأشخاص، موضحا أن كافة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذها وأنه لو تقابل بوتين مع أشخاص وجها لوجه، فإن أى مشارك فى الاجتماع يخض لاختبار كورونا قبلها.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس يصافح الناس الذين تم فحصهم بحذر. لذلك فإنه فى هذه الحالة، يحق للرئيس اختيار طريقة التحية التى يستخدمها ويجدها مناسبة، موضحا فى تصريحات سابقة، أن عمل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن بعد سيستمر لمدى أسبوع على الأقل، "لقد مر أسبوع واحد، وأعتقد أن الرئيس بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة أسبوع آخر على الأقل"، متابعا:"أعتقد أن حادث إصابة كبير الأطباء فى مستشفى "كوموناركا" بفيروس كورونا أكد أنه بغض النظر عن كافة تدابير السلامة المتخذة من الأفضل تقليل التواصل الحى، وهو ما قام به الرئيس بوتين".