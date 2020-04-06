اليوم السابع
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147853 طنا من البضائع تم نقلها جوا فى أبوظبى خلال 3 أشهر

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:37 م
147853 طنا من البضائع تم نقلها جوا فى أبوظبى خلال 3 أشهر أبوظبى - أرشيفية
وكالات

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ارتفع حجم البضائع المنقولة جوا من خلال مطارات أبوظبي إلى 147853 طنا خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 4.4 % مقارنة مع 141638 طنا فى الربع الأخير من العام 2018 .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعزز النمو المسجل فى حركة نقل البضائع جوا من مكانة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام كمركز عالمى للشحن الجوى وهو الهدف الذى تسعى الجهات المعنية لترسيخه من خلال خطط تطوير يجرى تنفيذها بكل حرفية منذ عدة سنوات .

وكانت مطارات أبوظبي والاتحاد للشحن، التى تعد بمثابة ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، قد أعلنت في العام 2019 عن مشروع ضخم لتعزيز ريادته في قطاع الشحن الجوي وذلك من خلال استراتيجية متعددة المراحل استهدفت تطوير البنى التحتية للشحن، بدءا بأعمال التحديث لمرافق مبنى الشحن الجوى التابع للاتحاد في القسم الجنوبي من المطار، وصولا إلى افتتاح مقر الاتحاد للشحن المستقبلي.

وتفصيلا فقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع حجم البضائع المنقولة، الواردة والصاردة عبر مطار أبوظبى الدولي إلى 144934 طنا خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بالمقارنة مع 137728 طنا في الربع ذاته من العام 2018 .

وبناء على هذه المعطيات فقد استحوذ نقل البضائع من خلال مطار أبوظبى الدولى على 98 % من إجمالي البضائع المنقولة عبر مطارات أبوظبي في الربع الأخير من العام 2019، فيما سجلت بقية حركة النقل لصالح مطار العين .


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الامارات

ابوظبى

اخبار ابوظبى

الشحن الجوى

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