كابول(أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم /الاثنين/ وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول، وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة - في بيان - أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها ترفع إجمالي الحالات المصابة في أفغانستان إلى 367 حالة حيث سجلت غالبية الإصابات فى هيرات وكابول.

وكان البنك الدولى، خصص نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وأفاد بيان البنك الدولي - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - بأن هذه الحزمة هي جزء من مشروعات مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة التابعة للبنك الدولي، لمساعدة أفغانستان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة للتهديد الذي يشكله كوفيد-19 وتعزيز استعدادها للصحة العامة.

وأضاف البيان أن حزمة "المسار السريع" الجديدة ستغطي جميع الأقاليم الأفغانية، البالغ عددها 34، وستعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفغانستان.

ووفقا للبنك الدولي، فإن وزارة الصحة العامة الأفغانية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي أن البنك يقف بحزم مع حكومة أفغانستان وشعبها لمحاربة انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.