وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة - في بيان - أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها ترفع إجمالي الحالات المصابة في أفغانستان إلى 367 حالة حيث سجلت غالبية الإصابات فى هيرات وكابول.