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وزير الصحة الأردنى يطلع على المخزون الاستراتيجى للأدوية

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:36 م
وزير الصحة الأردنى يطلع على المخزون الاستراتيجى للأدوية الدكتور سعد جابر يطلع على المخزون الاستراتيجى للأدوية
وكالات

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قال وزير الصحة الأردني، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور سعد جابر، ان المؤسسة تنهض بدور ريادى في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء من خلال مواكبة احدث المستجدات العلمية والعالمية حيث اصبحت رائدة على المستوى الاقليمي والدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الصحة الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم للاطلاع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والاجراءات التي تقدمها الكوادر الفنية والرقابية على الادوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير، في ظل الظروف التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا.

وبحث جابر مع مدير المؤسسة المكلف الدكتور نزار مهيدات الدور المناط بالمؤسسة وجاهزية الكوادر الفنية والرقابية المتخصصة المنتشرة في مختلف المحافظات لضمان صحة وسلامة الغذاء والدواء للمستهلك.

ودعا جابر، جميع العاملين في المؤسسة إلى مواكبة المستجدات العلمية والعالمية، باتباع منهج الشفافية والتكاملية مع القطاعات المعنية والجهات الرقابية الاخرى، مثمنا حرصهم على ان تكون المؤسسة وطنية رائدة على المستوى الوطني والإقليمي.

وقدم مدير عام المؤسسة، شرحا عن المهام والدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسة من اجل سلامة وانسياب وتوفير غذاء ودواء آمن وتوفير المكملات الغذائية المتاحة للمواطنين.

وبين مهيدات، ان العمل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء قائم من خلال نظام دقيق وسليم للإجراءات والعمليات والخدمات العلاجية والمخزون الاستراتيجي والرقابة لتعزيز واستمرار الإنتاجية والشفافية من اجل إدامة الأمن الصحي في المملكة.  


الاردن

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