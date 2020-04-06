وزير الخارجية البحرينى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الدنماركى

وكالات

تلقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من جيبى كوفود وزير خارجية مملكة الدنمارك، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تم خلال الإتصال التطرق إلى تداعيات فيروس كورونا على دول العالم والجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذه الجائحة الطارئة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، تلقى إتصالاً هاتفياً هذا اليوم ، من ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة.

وأشاد الملك خلال الإتصال بتميز العلاقات البحرينية الهندية، مؤكداً أنها علاقات استراتيجية وقديمة وراسخة وتقوم على أسس قوية من المصالح المشتركة والإحترام والتفاهم، ما جعلها نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول الصديقة، مثنياً على الدور المحورى والمؤثر الذى تضطلع به جمهورية الهند على الساحة الإقليمية والعالمية وإسهاماتها البناءة في حفظ الأمن والإستقرار وتعزيز السلام الدولي.