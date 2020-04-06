اليوم السابع
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وزيرة البيئة: رفع 7079 طن مخلفات ومتابعة التخلص الآمن من النفابات الطبية

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:03 م
وزيرة البيئة: رفع 7079 طن مخلفات ومتابعة التخلص الآمن من النفابات الطبية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التقرير اليومى لجهود فرق ولجان الوزارة من الباحثين البيئين فى المتابعة اليومية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الطبية والحد من بؤر التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن جهود المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
 
وأضافت الوزيرة، فى بيان: كما قامت فرق ولجان الوزارة من الفروع الإقليمية وإدارة التفتيش البيئى أمس بالمرور على عدد 45 منشأة طبية بعدد من المحافظات تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشأت أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، حيث يتم متابعة  تلافى أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات وادارات المخلفات بالمحافظات.
 
كما قام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتكثيف أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور أمس على مقالب القطامية ، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى، وشبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية.
 
 كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات أمس بمتابعة مستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، حيث تم رصد عدد 35 نقطة تراكمات لمخلفات بحي شبرا و25 نقطة أخرى بحي روض الفرج وعدد 13 نقطة بحي الهرم،  وتم التنسيق الفورى مع هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لإزالة التراكمات المرصودة والتي تم التعامل معها على الفور. 
 
وقامت وزارة البيئة أيضا من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة برفع ما يقرب من 7079 طن مخلفات والتخلص الآمن منها بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج ( كفر الشيخ / أسيوط / قنا /الغربية )، وتم توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم، وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.
 
وتهيب وزارة البيئة المواطنين إلى جانب الإلتزام باجراءات الوقاية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين حيث قامت بنشر عدد من الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضرورة القائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى . 
 
والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .
 
 

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