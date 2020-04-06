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هدوء يخيم على قرى العزل بالمنيا.. وتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:00 ص
هدوء يخيم على قرى العزل بالمنيا.. وتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا شوارع قرى القيس وأبو جراح خالية
المنيا - حسن عبد الغفار

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مازالت قريتا القيس وابوجرج ببنى مزار ، واللتان تم فرض كردون أمنى عليهما وعزلهما بعد ظهور عدد من الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها من المخالطين للحالات الايجابية ، وبعد مرور أكثر من أسبوع على تنفيذ العزل المنزلى بأمر الكورونا ، خوفا من انتشار المرض بين أهالى القرية ، الحياة أصبحت تسير على وتيرة واحدة والخروج من المنزل للضرورة القصوى ، حتى الزراعات يذهب إليها أصحابها لفترات قصيرة ثم يعودون من جديد إلى المنازل لا يخرجون منها .

يقول محمد عدلى احد أهالى قرية ابوجرج نحن ملتزمون تماما بقرارات الدولة رغم ان ذلك اثر علينا بشكل كبير لأن الغالبية العظمى فى القرية حالتهم متوسطة ، بل ضغيغة وفرحنا جدا بزيارة المسئولين للقرية وتقديم المساعدات لنا ، وأضاف أن قرار العزل جاء فى صالح أهالها لانه منع انتشار الفيروس.

أما محمد علاء موظف من اهالى القرية قال ان نثمن دور الدولة فى الحفاظ على ارواحنا، ورغم صعوبة العزل المنزلى وعدم قدرتنا على التحرك خارج القرية ، إلا ان ذلك ساهم فى عدم انتشار الفيروس بيننا ، ولفت ان الدولة لم تتركنا وقدمت وتقدم لنا المساعدات العينية مت السلع الغذائية وكذلك توفر لنا كل المستلزمات الطبية ، واكد ان اهالى قرية القيس جميعا ملتزمون بالعزل المنزلى والحظر المفروض على القرية طوال اليوم ، وندعو ان تنتهى تلك الغمة وتعود البلاد من جديد الى طبيعتها ونوجه الشكر للدولة على جهودها لشفاء المصابين .

ومن ناحيتها قامت محافظة المنيا بتوزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية،مقدمة من مؤسسة صناع الخير لجميع الاسر التى تم وضعها تحت الحجر الصحى المنزلى بقريتى القيس وأبوجرج بمركز بنى مزار ويبلغ عددهم 232 مواطنا، الى جانب توزيع عدد من المساعدات على مجموعة من الاسر الأكثر احتياجا بالقريتين.

من جانبه أكد المحافظ، أن المحافظة تضع سلامة وأمان المواطنين، فى أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أياً من مواطنى المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، مشيراً إلى أن محافظة المنيا وفرت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى عدد من المساعدات العينية لتقديمها للأسر الأكثر احتياجا  

وناشد المحافظ الأسر التى تم وضعها تحت الحجر الصحى المنزلي، بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية أى احتياجات لكل أسرة مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

واتخذت المحافظة فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر فى القريتين تحت الحجر المنزلي، عدة إجراءات، منها، التنسيق مع مديرية الامن لتطبيق القرار، وتوفير المراقبين الصحيين وتطبيق إجراءات الحجر من خلال مديرية الصحة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ للمرضى من غير المصابين، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالى بالمكاتب التموينية، وبدعم من القوات المسلحة لمساندة أهالى القريتين ، تم توفير سيارات للمواد الغذائية، كما تم عمل حصر من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، لصرف مستحقاتهم، بشكل عاجل، مع توفير دعم عينى وسلع تموينية من خلال المشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

قرى العزل بالمنيا خاوية (1)
الحاجة سميرة

 

قرى العزل بالمنيا خاوية (2)
قرى العزل بالمنيا خاوية

 

قرى العزل بالمنيا خاوية (3)
قرى العزل بالمنيا خاوية

 

قرى العزل بالمنيا خاوية (4)
قرى العزل بالمنيا خاوية

 

قرى العزل بالمنيا خاوية (5)
قرى العزل بالمنيا خاوية

 

قرى العزل بالمنيا خاوية (6)
قرى العزل بالمنيا خاوية 

 


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