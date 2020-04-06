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هتروح فين النهاردة؟.. 5 مواقع أثرية يمكنك زيارتها افتراضيا.. تعرف عليها

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:00 ص
هتروح فين النهاردة؟.. 5 مواقع أثرية يمكنك زيارتها افتراضيا.. تعرف عليها مقبرة
كتبت آمال رسلان 

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تعمل وزارة السياحة والأثار من خلال مبادرة "خليك فى البيت" على تشجيع المواطنين الالتزام بالمنزل للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، ولذلك اطلقت خدمة الزيارات الافتراضية علي صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت للمواقع الاثرية المصرية.

وتأتي هذه الزيارات في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار اول امس مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية، لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لاحد المواقع او المتاحف الاثرية، يوميا في تمام الساعة 7 مساء.

وعلى مدار الأسبوع الاول لإطلاق المبادرة اتاحت الوزارة خمس مواقع مختلفة يمكنك زيارتهم وانت فى بيتك، فقط اختار وابدأ الرحلة:

1- اولي الزيارات الافتراضية لمقبرة مننا وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي بمدينة الأقصر والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر، وهو كان كاتباً للحقول الملكية في عهد "تحتمس الرابع" أيضاً. ويظن الناس العامة أن مقبرته هى مقبرة وزير الزراعة لأن معظم مناظر هذه المقبرة تدور حول الزراعة من حرث الأرض وبذر الحبوب، وزراعة الكتان وتمشيطه، ومناظر الحصاد.

2- ثانى الزيارات لمقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة، وهى حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية، وربما كانت زوجة الملك خفرع أو منكاورع. ودُفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو جدرانها مزينة بمناظر ملونة تصور الملكة وعائلتها الملكية، وكذلك الخدم والحرفيين والكهنة، كما تصور المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة والتي من الممكن ان يكون تم وضعها في مقبرتها مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود والذي تم العثور عليه بالفعل في غرفة الدفن بمقبرتها.

3- أثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

4- جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، وهي مجموعة معمارية أثرية شهيرة بالقاهرة، مبنية على الطراز الإسلامي المملوكي، حيث تضم المجموعة مسجدًا ومدرسة وخانقاه وقبة ضريحية. أمر بإنشائها السلطان الظاهر سيف الدين برقوق مؤسس الدولة المملوكية الثانية (الجركسية أو البرجية)، وذلك تحت إشراف الأمير جركس الخليلي أمير آخور، خلال الفترة من 786هـ/1384م إلى 788هـ/1386م.

5- المعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة، وكان في الأساس كنيسة تسمى "كنيسة الشماعين" وقد باعتها الكنيسة الأرثوذكسية للطائفة اليهودية، عندما مرت بضائقة مالية نتيجة لزيادة الضرائب التي فرضت عليها وقتها، وسمي المعبد بهذا الاسم نسبة إلى "عزرا الكاتب" أحد أجلاء أحبار اليهود، ويسمى أحيانا بمعبد الفلسطينيين، أو معبد الشوام. ويعرفه الباحثون واليهود المحدثين "بمعبد الجنيزا" نسبة إلى مجموعة وثائق الجنيزا الشهيرة التي وجدت به عام 1890.


اثار

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