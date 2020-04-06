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نقيب الأشراف يهنئ السيسى والشعوب العربية بليلة النصف من شعبان

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:20 م
نقيب الأشراف يهنئ السيسى والشعوب العربية بليلة النصف من شعبان نقيب الاشراف السيد محمود الشريف
كتب لؤى على

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هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان لعام 1441 هجرية. 
 
وأكد نقيب الأشراف، فى بيان له اليوم، أن ذكرى ليلة النصف من شعبان، شهدت حدثا عظيماً، وهو تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، مصداقا لقول المولى عز وجل "قد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ".
 
وقال نقيب الأشراف إن ذكرى تحويل القبلة تبعث برسالة وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الأمة الإسلامية والعربية، لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات والأوبئة التى تحيط بالأمة فى وقتنا الراهن، داعياً كل شعوب العالم إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حتى نعبر هذه الفترة بسلام، وننتصر على وباء كورونا اللعين.
 
وقال نقيب الأشراف تمر علينا ذكرى ليلة النصف من شعبان هذا العام، ونحن فى أمس الحاجة للوقوف خلف قادتنا، الذين لا يدخرون جهدا فى تحقيق الأمن والسلام للوطن والمواطنين، داعياً المولى عز وجل أن يبلغنا رمضان وقد تلاشى هذا الوباء اللعين من العالم كله.

نقيب الاشراف

مجلس النواب

اخبار مصر

ليلة النصف من شعبان

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