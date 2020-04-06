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مقتل وإصابة 5 من عناصر قوات الأمن العراقية فى هجوم إرهابى

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:00 ص
مقتل وإصابة 5 من عناصر قوات الأمن العراقية فى هجوم إرهابى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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 قتل وأصيب خمسة من عناصر قوات الأمن العراقية فى هجوم إرهابى بمدينة الرطبة بغرب العراق .

وأفادت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية بمقتل جنديين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح , جميعهم من منتسبى الفوج الثالث اللواء الأول التابع للفرقة الأولى, وذلك بعد تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون والرمى المباشر من قبل عناصر "داعش" الإرهابية فى منطقة الكليو 45 بمنطقة الرطبة غرب الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تجرى الآن عملية تفتيش دقيقة وواسعة بحثاً عن المهاجمين .

 


العراق

أخبار العراق

هجوم إرهابي

قوات الأمن العراقية

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