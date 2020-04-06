وأضاف البيان أن غارة مشابهة قتلت 6 من عناصر طالبان وأصابت 4 آخرين في إقليم أوروزجان.

وكانت قوات الأمن الأفغانية قد شنت في وقت سابق غارة جوية على منطقة أرجنداب في إقليم زابل أسفرت عن مقتل 21 من عناصر حركة طالبان التي لم تعلق على هذه التقارير حتى الآن.