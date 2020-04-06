كابول (أ ش أ)

أفاد الجيش الأفغانى أن 39 على الأقل من مسلحى حركة طالبان سقطوا بين قتيل وجريح في سلسلة من الغارات التى شنتها القوات الأفغانية على إقليمى أوروزجان وزابل جنوب أفغانستان، وذكر فيلق 205 أتال التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين- أن القوات الأفغانية شنت غارة جوية لصد هجوم لطالبان في مدينة ترينكوت بإقليم أوروزجان مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف البيان أن غارة مشابهة قتلت 6 من عناصر طالبان وأصابت 4 آخرين في إقليم أوروزجان. وكانت قوات الأمن الأفغانية قد شنت في وقت سابق غارة جوية على منطقة أرجنداب في إقليم زابل أسفرت عن مقتل 21 من عناصر حركة طالبان التي لم تعلق على هذه التقارير حتى الآن.

وكان الجيش الأفغانى، أعلن إن قوات الأمن قتلت قياديًا بارزًا فى حركة طالبان خلال اشتباك فى إقليم وردك، ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نسختها باللغة الانجليزية، أمس الأحد، عن فيلق الرعد 203 تأكيده - أن قوات الأمن صدت هجومًا لطالبان على منطقة سيد آباد وقتلت قارى جاويد إلياس مسرور وهو أحد قادة طالبان البارزين فى الاشتباك، وكان مسرور مسؤولا عن مجموعة تضم 50 مسلحًا من طالبان وكان قائد شرطة الظل لطالبان فى منطقة سيد آباد.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على التقارير بشأن مقتل قياديها.