مسئول أمريكى بارز: الأسبوع الجارى سيكون مثل لحظة تفجير بيرل هاربر و11 سبتمبر

كتبت ريم عبد الحميد

حذر مسئول طبى أمريكى رفيع المستوى من أن هذا الأسبوع سيكون الأصعب والأكثر حزنا لأغلب الأمريكيين، واصفا الفترة القاتمة القادمة من تفشى وباء كورونا فى الولايات المتحدة بلحظة مثل تفجير ميناء بيرل هاربر أثناء الحرب العالمية الثانية أو مثل لحظة هجمات سبتمبر، كلاهما شهد سقوط الآلاف من الأمريكيين.

وقال الجراح العام للولايات المتحدة نائب الأدميرال جيرمو أدمز، وهو الرئيس التنفيذى لفيلق الصحة العامة الأمريكية والمتحدث الرئيسى فى شئون الصحة بالحكومة الفيدرالية، إن هذا سيكون لحظة بيرل هارب أو لحظة 11 سبتمبر الخاصة بنا، ، لكنها لن تكون فى منطقة واحدة فقط، بل ستحدث فى كافة أنحاء البلاد، وأريد أن تتفهم أمريكا ذلك.

وتابع أدمز فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز قائلا: أريد من الأمريكيين أن يفهموا أنه بقدر ما سيكون هذا الأسبوع قاسيا، فإن هناك ضوء فى نهاية النفق.

وتقول شبكة "سى إن إن" إن المسئولين يحذرون من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين فى المعركة لوقف انتشار كورونا، وكان عدد الوفيات فى أمريكا قد وصل أمس الأحد إلى 8503 على الأقل، مع إصابة أكثر من 312 ألف و245 شخص، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وخلال المؤتمر الصحفى اليومى لخلية أزمة كورونا بالبيت الأبيض، قال ترامب إن هذا الأسبوع والذى يليه سيكونان على الأرجح الأصعب فى المعركة ضد كورونا، وسيكون هناك الكثير من الموتى.

وتابع ترامب قائلا: إن هذا سيكون على الأرجح الأسبوع الأصعب،، وسيكون هناك الكثير من الموتى، للأسف، لكنه موت أقل بكثير لو لم يتم فعل هذا، لكن سيكون هناك موت".

وقال أدمز إن رسالته إلى الحكام الذين لم يصدروا بعد أوامر بالبقاء فى المنزل أن يبحثوا حتى اتخاذ إجراء إغلاق مؤقت.



