مؤشر جديد يبعث على التفاؤل.. شفاء مسنة بالبحرين من فيروس كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

خرجت سيدة بحرينية 70 عاما من الحجر الصحي، بعد تمام شفائها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، في مؤشر جديد يبعث على التفاؤل، ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، قالت ابنة المتعافية، إن العائلة قامت بتقديم واجب العزاء في وفاة أحد أبناء قرية جنوسان، غير أن الوالدة لم تستطع الذهاب الى مقر التعزية وفضّلت زيارة أهل الفقيد في منزلهم.

وأضافت: «لكن بعد سماع التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بضرورة عمل الفحص لكل من شارك في مجلس التعزية، بادرنا إلى الذهاب جميعا، ولله الحمد كانت نتائجنا للمرض سلبية».

وتابعت: «طلبت من والدتي الذهاب لإجراء الفحص بالرغم من عدم حضورها مجلس التعزية، وكانت الصدمة أن نتيجتها إيجابية، وتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا بسبب مخالطتها لأشخاص مصابين في منزل الفقيد».

وقالت: «الجميع لم يكن يعلم أو يتوقع إصابة والدتي بهذا الفيروس، خاصة أنه لم تظهر عليها أي أعراض للمرض، ولكن خوفًا على صحتها أجبرتها على الذهاب لعمل الفحوصات اللازمة».

وأوضحت الابنة ان الطاقم الطبي قام بإجراء فحوصات لها بتاريخ 19 مارس، ولوالدتها تاريخ 23 مارس، فيما تم إدخالها المحجر الصحي مباشرة بتاريخ 24 مارس بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).