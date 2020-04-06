ليس بالكمامة فقط.. حلاق يرتدى بدلة واقية لحماية نفسه والزبائن من كورونا..صور

كتب مايكل فارس

الخوف من فيروس كورونا المستجد، أصبح هاجساً يسيطر على العالم أجمع، فارتداء الكمامات واستعمال المطهرات تحولت لظاهرة لسكان كوكب الأرض 2020، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إن "كورونا" جائحة عالمية.

وفى صورة مثيرة للاهتمام، لمصفف شعر من مدينة بوجور فى دولة إندونيسيا يدعى هيرمان مولاناسيا ، 40 عاما ، أظهرت كيف يحلق الشعر لعميل في صالون الحلاقة الخاص به، بينما يرتدى بدلة واقية مصنوعة يدوياً تكريماً للعاملين الطبيين فى البلاد الذين يعالجون مرض الفيروس التاجى "COVID-19" "كورونا" وينفذون حملة للتوعية حول العدد المتزايد للوفيات.



مصفف شعر ببدلة واقية



مصفف شعر ببدلة واقية

وأعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا والفلبين، اليوم، الإثنين، تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كلا البلدين، ليرتفع إجمالى الوفيات في إندونيسيا إلى 209، بينما وصل فى الفلبين إلى 163 وفاة.

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول فى وزارة الصحة الإندونيسية، إن بلاده سجلت في آخر 24 ساعة أكبر قفزة في عدد الإصابات المؤكدة بعد تشخيص 218 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2491، فيما تماثل للشفاء 192 شخصا.

والسبت الماضي، ظهرت صور مؤلمة من إندونيسيا لمقابر جماعية يتم حفرها وتجهيزها لاستقبال المئات من ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأبرزت وكالة رويترز عشرات العمال داخل المقابر ويقومون بعمليات الحفر وتوسيع الحفر لاستقبال ضحايا كورونا.

وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالى 30 ألف سجين فى إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى سجونها المكدسة، وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا.