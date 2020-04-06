اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تعلن عن 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:00 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول (رويترز)

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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية، أعلنت اليوم الاثنين حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشى الفيروس فى 29 فبراير.

 

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 47 حالة إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة فى كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 186.

 

أكدت سلطات الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، يوم الأحد، أنها ستفرض عقوبات شديدة على أشخاص ينتهكون إجراءات الحجر الصحى فى المطارات بالخداع، وجاء ذلك بعد تأكد إصابة أحد الأشخاص الذى اجتاز إجراءات الحجر الصحى فى المطار عبر تناول دواء خافض للحرارة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

 

كما شددت السلطات على أن الأشخاص الذين يقدمون وثائق تشمل معلومات كاذبة إلى السلطات فى إجراءات الحجر الصحى سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (حوالى 8 آلاف دولار).

 

وقالت السلطات "إن الإبلاغ الطوعى عن الحقائق والاختبار فى وقت مبكر ، هما الأهم بالنسبة لنا ولعائلاتنا والشركاء المحليين والمجتمع المحلي".

وتم التأكيد على أن طالب مراهق يدرس فى الولايات المتحدة قد تناول كمية كبيرة من أدوية خافضة للحرارة قبل مغادرة الولايات المتحدة ودخول البلاد على الرغم من أنه كان يعانى من أعراض متعلقة بالإصابة بكوفيد-19 مثل الحمى وآلام العضلات منذ 23 مارس الماضي، واجتاز إجراءات الحجر الصحى فى المطار بكوريا الجنوبية.

 

 


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