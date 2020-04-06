كهرباء مصر الوسطى : 84% نسبة تحصيل فواتير مارس

رحمة رمضان

أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أن عملية التحصيل بالشركة تتم بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة و بلغت نسبة التحصيل فواتير شهر مارس بلغت حوالى 84%، موكدا أنه اقل من معدلها الطبيعى بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 10%.

وأوضح شمعة لـ"اليوم السابع" ، أن أغلبية العاملين بالشركة مدركين أهمية و خطورة طبيعة عملهم خاصة و أن مرفق الكهرباء تعتبر أمن قومى لا يمكن الأستغناء عنه ، موضحا أن عدم الالتزام بالتحصيل سيكون له تأثير سلبي على استقرار الخدمة المقدمة للمواطن.

و أشار شمعة ، إلى أن معظم الفواتير التى لم يتم تحصيلها هى لمواطنين من محدودى الدخل الذين توقفت أشغالهم بسبب فيروس كورونا و الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيرس ، مشيراً إلى أن هذه الفئة عددها محدود و يتم التعامل معهم بمرونة لحين انتهاء ازمة كورونا و عودة الحياة إلى طبيعتها.

و قال شمعة أنه تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لجميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات التحصيل ، لافتاً إلى أنه هناك إقبال من المواطنين على السداد الالكترونى لفواتير الكهرباء.

و شدد شمعة على أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب و العقاب بين العاملين بالشركة ولن يتم المساوه بين من خاطر بحياته حفاظاً على انتظام موارد الشركة و بين المتقاعصين عن العمل ، مضيفاً أن سيتم مكافاة كل موظف بالشركة حسب حجم العمل الذى قام به خلال الأزمة التى تمر بها البلاد.