اليوم السابع
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كهرباء مصر الوسطى : 84% نسبة تحصيل فواتير مارس

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:00 ص
كهرباء مصر الوسطى : 84% نسبة تحصيل فواتير مارس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
رحمة رمضان

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أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أن عملية التحصيل بالشركة تتم بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة و بلغت نسبة التحصيل فواتير شهر مارس بلغت حوالى 84%، موكدا أنه اقل من معدلها الطبيعى بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 10%.

وأوضح شمعة لـ"اليوم السابع" ، أن أغلبية العاملين بالشركة مدركين أهمية و خطورة طبيعة عملهم خاصة و أن مرفق الكهرباء تعتبر أمن قومى لا يمكن الأستغناء عنه ، موضحا أن عدم الالتزام بالتحصيل سيكون له تأثير سلبي على استقرار الخدمة المقدمة للمواطن.

و أشار شمعة ، إلى أن معظم الفواتير التى لم يتم تحصيلها هى لمواطنين من محدودى الدخل الذين توقفت أشغالهم بسبب فيروس كورونا و الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيرس ، مشيراً إلى أن هذه الفئة عددها محدود و يتم التعامل معهم بمرونة لحين انتهاء ازمة كورونا و عودة الحياة إلى طبيعتها.

و قال شمعة أنه تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لجميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات التحصيل ، لافتاً إلى أنه هناك إقبال من المواطنين على السداد الالكترونى لفواتير الكهرباء.

و شدد شمعة على أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب و العقاب بين العاملين بالشركة ولن يتم المساوه بين من خاطر بحياته حفاظاً على انتظام موارد الشركة و بين المتقاعصين عن العمل ، مضيفاً أن سيتم مكافاة كل موظف بالشركة حسب حجم العمل الذى قام به خلال الأزمة التى تمر بها البلاد.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

رافت شمعة

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

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