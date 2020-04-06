فيديو.. وزير التعليم يكشف مصير الطلاب المتعثرين فى الامتحانات

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر من أكثر الدول نجاحا في مواجهة فيروس كورونا؛ ولا خوف على أبنائنا الطلاب بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية.

وأوضح، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المتعثرين من الطلاب سيجرى امتحانهم في المدارس بالإضافة إلى تقديم بحث أيضا.

وأكد الوزير، أن الوزارة اليوم نشرت الطريقة التي سيتم امتحان بها الطلاب في مدارس المتفوقين؛ موضحا أن هناك قانونا للغش سيجرى تطبيقه على من يقوم بهذا الفعل.

وأشار الوزير إلى أن الطالب في الثالث الإعدادى يقوم بعمل بحث سيحصل على العلامة الكاملة، تضاف إلى نتيجة الترم الأول.