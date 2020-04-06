فريق بحثى من جامعة إماراتية يطور أجهزة تنفس اصطناعية للحالات الطارئة

وكالات

يعمل فريق بحثى من مركز الابتكار فى هندسة الرعاية الصحية بجامعة خليفة بدولة الإمارات، والمكون من مهندسين وخبراء من مختلف التخصصات على التحضير للمتطلبات اللازمة لتأسيس وحدة إنتاج لأجهزة تنفس اصطناعية للحالات الطارئة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام " ، تهدف هذه الوحدة إلى إنتاج أجهزة التنفس تعمل بالهواء المضغوط وذلك تلبية للمتطلبات المتزايدة لأجهزة التنفس الاصطناعي حول العالم كما سيعمل الفريق البحثي أيضا على تطوير نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعى بهدف التصدى للأوضاع التى سببها فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأكد الدكتور سيزار ستيفانيني أستاذ الهندسة الطبية الحيوية ومدير مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية في جامعة خليفة والمشرف على المشروع، إن نظام الرعاية الصحية فى العالم يعاني من إمكانية حدوث نقص في أجهزة التنفس الاصطناعى كواحدة من النتائج المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف "نسعى لأن يكون مشروعنا قادرا على مكافحة الوباء حيث نهدف من خلاله إلى تطوير النموذج الأولي لجهاز التنفس الاصطناعي في مدة أقل من أسبوعين وتصميم وحدة إنتاج شاملة ويحظى فريقنا البحثي القائم على المشروع بالخبرات النظرية والهندسية اللازمة للتصنيع".

وأشار إلى أن توفير أجهزة تنفس اصطناعي وبالمعدل المطلوب يمثل تحديا كبيرا وذلك للتكلفة الباهظة للجهاز إضافة للطلب العالمى المتزايد عليه فى ظل انتشار "كورونا".