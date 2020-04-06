ضبط 2880 عبوة لين أطفال منتهية الصلاحية بمخزن مستلزمات فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت إدارة تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة بسوهاج ، بتوجيهات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء ، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية ، وبإشراف الدكتورة إيزيس وهيب مدير عام الصيدلة والدكتورة إيناس مازن مدير التفتيش الصيدلى ، من ضبط 2880 عبوة لين منتهية الصلاحية بمدينة سوهاج .

وتبين قيام الدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة بالاشتراك مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية بحملة تفتيشية بمدينة سوهاج اليوم الاحد ، أسفرت الحملة على التحفظ على مخزن مستحضرات تجميل والعناية الشخصية وتبين وجود2880٠ علبة لبن أطفال منتهية الصلاحية وكمية كبيرة من الإدوية بدون فواتير وتحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية .

كانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى سوهاج " مكتب أخميم" قد تمكنت بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة والدكتورة غاده أحمد مدير عام الطب الوقائى والدكتور فريد السيد مدير الإدارة الصحية بأخميم من ضبط كمية كبيرة من الزجاجات الفارغة داخل مصنع غير مرخص لإعادة تعبئتها بالعصير بلغت 31 ألف 406 زجاجة تم جمعها من القمامة.