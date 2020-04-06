اليوم السابع
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ضبط 2880 عبوة لبن أطفال منتهية الصلاحية بمخزن مستلزمات فى سوهاج

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:15 ص
ضبط 2880 عبوة لبن أطفال منتهية الصلاحية بمخزن مستلزمات فى سوهاج حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت إدارة تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة بسوهاج بتوجيهات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء  وبالتنسيق مع الرقابة الادارية و بإشراف الدكتورة ايزيس وهيب مدير عام الصيدلة والدكتورة ايناس مازن مدير التفتيش الصيدلى من ضبط 2880 عبوة لبن منتهية الصلاحية بمدينة سوهاج.

وتبين قيام الدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك و الرقابة التجارية  بحملة تفتيشية  بمدينة سوهاج اليوم الاحد أسفرت الحملة على التحفظ على مخزن مستحضرات تجميل و العناية الشخصية و تبين وجود 2880علبة لبن أطفال منتهية الصلاحية و كمية كبيرة من الادوية بدون فواتير وتحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية.

كانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى سوهاج "مكتب أخميم" قد تمكنت بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة والدكتورة غاده أحمد مدير عام الطب الوقائى والدكتور فريد السيد مدير الإدارة الصحية بأخميم من ضبط كمية كبيرةمن الزجاجات الفارغة داخل مصنع غير مرخص لإعادة تعبئتها بالعصير بلغت 31 ألف 406 زجاجة تم جمعها من القمامة.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لمديرية الصحة بوجود أحد المصانع الغير مرخصة بدائرة مكتب مراقبة الأغذية بأخميم وذلك بالمخالفة للقرار 798 لسنه 1957 الخاص بالأوعية التى تستخدم فى المواد الغذائية .

عقب تقنين الإجراءات أسفر التفتيش عن ضبط 31406 زجاجه فارغه معده ومجهزه لتعبئة العصير سبق استعمالها بأحد المصانع الغير مرخصة بدائرة المكتب مخالفة للقرار 708 لسنه 1957 الخاص بالأوعية التى تستخدم فى المواد الغذائية وقد تمكنت الحملة  من ضبطها والتحفظ عليها داخل المصنع قبل استعمالها و تم غلقه بمعرفه الوحدة المحلية لمجلس قروى نيده وتشميعه بالشمع الحمر حيث أن المصنع يقع بجوار المقابر ويمثل خطر داهم على الصحة العامة.

 كما تم تحرير محضرى شهادات صحيه ونظافة  وقد تحرر محضر و جارى عرض المتهمين على النيابة العامة تم ذلك بإشراف مجدى هدهد مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم و عمر محمد أحمد ومحمود سلامه مفتشى الأغذية بأخميم.

 

 

 

 


سوهاج

مراقبة الاغذية

الفيوم

مديرية الصحة

عصير فاسد

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