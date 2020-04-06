اليوم السابع
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ضبط 25 شخصا خرقوا حظر التجول بشبين القناطر

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:32 م
ضبط 25 شخصا خرقوا حظر التجول بشبين القناطر حظر تجول - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 25 شخصا اخترقوا حظر التجول بمدينة شبين القناطر أمس.

وتمكن العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة طوخ ، والرائد أيمن سليمان رئيس مباحث المركز، من ضبطهم ليتم عرضهم على النيابة العامة بشبين القناطر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمنى "لليوم السابع" ، إلى أنه تم عرض الأشخاص الذين تم ضبطهم على النيابة العامة ، التى قررت إخلاء سبيلهم ، مشيرا إلى أن بعض قرى المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل ، سوى بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر، والذى يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان أمر النائب العام بإخلاء سبيل فتاتين متهمتين بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بضمانٍ مالى قدره عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحرى عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.

وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعى إثر ورود بلاغات عبرها فى يوم التاسع والعشرين من مارس الجارى، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعاً مصوَّراً للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة فى أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها، إذ تواجدتا بالطريق العام فى ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمناً – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعى زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.

 


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