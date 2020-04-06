اليوم السابع
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صور.. رغم التحذيرات من التجمعات.. تكدس المواطنين أمام البنوك فى الغربية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:26 م
صور.. رغم التحذيرات من التجمعات.. تكدس المواطنين أمام البنوك فى الغربية جانب من الزحام
الغربية محمد طارق

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شهدت بنوك محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تكدسا ملحوظا من المواطنين رغم التحذيرات المشددة من خطورة التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى أثار غضب العديد من أهالى المدينة، مطالبين بتدخل محافظ الغربية، لإصدار تعليماته للمسئولين بسرعة إنهاء حالة الازدحام التى تشهدها البنوك وتنظيم عمليات والدخول والانتظار حفاظا على حياة المواطنين.

وتابع طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من مدارس الغربية وذلك لمتابعة البدء فى تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، وبإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على مستوى جميع الإدارات التعليمية العش.

ففى مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولى الثانوية العسكرية، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، ثم تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض.

يأتى ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر  منعاً لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضاً بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس.

وكان قد أكد محافظ الغربية على تخصيص 10 مدارس على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوى اعتبارًا من اليوم ، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.

ومن ناحية أخرى، قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية بالمرور على مدرسة السادات الثانوية بطنطا، لمتابعة تسليم الطلاب المستهدفين شرائح التابلت، ووجه بضرورة عدم الاختلاط بين جميع الطلاب بعد الخروج من المدرسة.

 

تكدس المواطنين (1)
تكدس المواطنين 

 

تكدس المواطنين (2)
تكدس المواطنين 

 

تكدس المواطنين (3)
تكدس المواطنين 

 

تكدس المواطنين (4)
تكدس المواطنين

 

تكدس المواطنين (5)
تكدس المواطنين

 

تكدس المواطنين (6)
تكدس المواطنين 

 


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