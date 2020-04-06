صوت أمريكا: الصحف الأمريكية فى طريقها للانقراض.. وجوجل وفيس بوك يسيطران على سوق الإعلانات

كتبت: نهال طارق

قال موقع "فويس أوف أمريكا" إن الأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها وباء كورونا لاقتصاديات دول وشركات عالمية، طالت المؤسسات الصحفية المحلية والعالمية في الولايات المتحدة على حد سواء، مشيراً في تقرير له إلى أن تلك الأزمة فقمتها ممارسات موقع فيس بوك وجوجل، واحتكارهما سوق الإعلانات.

وأضاف الموقع في تقريره أن القارئ الأمريكي بات في حاجة ماسة إلى وسائل الإعلام المحلية للتعرف على تطورات انتشار كورونا وحجم الإصابات والوفيات في مناطق سكنهم، وأماكن مراكز اختبارات كورونا وغيرها، إلا أن ذلك بات مهدداً في ظل الخسائر التي باتت تتكبدها الصحف.

وأشار "فويس أوف أمريكا" إلى أن بعض الصحف رفعت قيمة اشتراكاتها عبر الانترنت وللنسخ الورقية، لوقف نزيف الخسائر.

وأمام اتساع دائرة الازمة الاقتصادية التي خلفها كورونا، اضطرت بعض الصحف إلى تقليل ساعات العمل وتسريح بعض الموظفين والصحفيين والتخلص من الإصدارات المطبوعة وفي بعض الحالات يتم إغلاقها بالكامل.

وترتفع نسبة التداول وحركة المرور على شبكة الإنترنت في صحيفة Sun Chronicle ، وهي صحيفة يومية بولاية ماساتشوستس ، حيث تتدافع لتغطية أخبار الوباء.

وقال كريج بورخيس ، المحرر التنفيذي والمدير العام: "كل ما نقوم به سبقنا إليه آخرون، فمع إغلاق العديد من المطاعم المحلية ، والصالات الرياضية ، والكليات ، وغيرها من الشركات ، فقد فصلت الصحيفة البعض من موظفي المبيعات ومراسليها ، وقد غادر نحو عشرة من صحفيو غرفة الأخبار.

في الآونة الأخيرة ، قامت الصحف الوطنية الكبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وصحيفة وول ستريت جورنال بتنويع الإيرادات بإضافة ملايين المشتركين الرقميين. ومع ذلك ، لا يزال كثيرون آخرون يعتمدون بشكل كبير على الإعلانات.

ووفقا للتقرير يتخذ العديد من الناشرين الأصغر وخاصة الصحف الأسبوعية المحلية التي تركز على الفنون والترفيه قرارات أكثر صعوبة، حيث يعمل البعض على تقليص العمالة أوتقليل عدد الإصدارات في بعض الأحيان التحول الى الرقمي فقط.