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صحيفة يابانية: لجنة استشارية حكومية تجتمع اليوم لبحث أزمة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:03 ص
صحيفة يابانية: لجنة استشارية حكومية تجتمع اليوم لبحث أزمة فيروس كورونا شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو (رويترز)

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قالت صحيفة نيكى اليومية التجارية، إن اللجنة الاستشارية للحكومة اليابانية بشأن تفشى فيروس كورونا ستجتمع اليوم الاثنين استعدادا لإعلان رئيس الوزراء شينزو آبى حالة الطوارئ.

وكانت صحيفة يوميورى قد قالت إن آبى سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء فى الوقت الذى تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بالفيروس فى العاصمة طوكيو ألف حالة . وأضافت الصحيفة أن من المرجح أن يعلن آبى خططه اليوم الاثنين لإعلان حالة الطوارئ.

وتزايد الضغط على الحكومة كى تقوم بهذه الخطوة فى الوقت الذى تسارعت فيه وتيرة الإصابات على الرغم من بطئها بالمقارنة مع دول أكثر تضررا فى مناطق مختلفة من العالم.

وأشارت يوريكو كويكى حاكمة طوكيو الأسبوع الماضى إلى أنها ستفضل إعلان حالة الطوارئ كوسيلة لمساعدتها فى دفع الناس على الالتزام بتدابير تباعد اجتماعى أقوى.

وبموجب قانون تم تعديله فى مارس ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطرا جسيما" على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد. وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطى حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 3500 شخص بكورونا إضافة إلى وفاة 85 آخرين فى اليابان.

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