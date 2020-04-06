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رئيس وزراء بولندا يتوقع وصول ذروة الإصابات بكورونا فى مايو ويونيو

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:42 ص
رئيس وزراء بولندا يتوقع وصول ذروة الإصابات بكورونا فى مايو ويونيو كورونا
كتب سمير حسنى

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توقع رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكى، اليوم الاثنين، أن تصل الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها فى شهرى مايو ويونيو المقبلين، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية عن المسئول البولندى قبل قليل.

فى غضون ذلك أعلن علماء جامعة ياجيلونيا بمدينة كراكوف فى بولندا، عن ابتكار مادة يمكنها إبطاء انتشار عدوى فيروس كورونا كثيرا، وقال كشيشتوف بيرتشن عالم الفيروسات فى الجامعة، للصحفيين "هذه المادة هى أول ابتكار فى هذا المجال على مستوى العالم"، ووفقا للباحثين فإن النتائج  تبدو واعدة جدا، وهى خطوة أولى على طريق ابتكار الدواء المطلوب.
 
والمادة التى ابتكرها علماء جامعة ياجيلونيا، هى عبارة عن مركب كيميائى أطلقوا عليه اسم HTCC، يمكنها إبطاء انتشار الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وكذلك فيروس MERS-CoV الخطير.
 
وقد حصل العلماء على براءة اختراع عن ابتكارهم واختبروه على الحيوانات، لكنهم لم يحصلوا على موافقة الجهات المختصة لاختباره على الناس. 
 
ولم تظهر نتائج اختباره على الفئران المخبرية عن طريق الاستنشاق، أى أعراض جانبية وسمية تشير إلى ضعف وظائف الرئتين.
 
وأساس هذا المركب هو مركب شيتوزان Chitosan، الذى يحصل عليه من الربيان أو الفطر، وقد اتضح للباحثين أن هذا المركب يرتبط ببروتين "تاج" الفيروس، ويمنع تفاعله مع المستقبلات الخلوية، وبالتالى يمنع توغله فى الخلايا.

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