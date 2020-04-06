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رئيس الوزراء الكندى يطلب متطوعين ويعرض وظائف لقوات الاحتياط لمكافحة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:00 ص
رئيس الوزراء الكندى يطلب متطوعين ويعرض وظائف لقوات الاحتياط لمكافحة كورونا جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الأحد، عن أن كندا وجهت دعوة للمتطوعين لدعم العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية، عارضا وظائف بدوام كامل لقوات الاحتياط بالجيش الكندي.

وقال ترودو - فى المؤتمر الصحفى اليومى فى أوتاوا- إنه النسبة لمن يمتلك مهارات متخصصة ويتطلع لمساعدة العاملين فى الخطوط الأمامية، فعليه التقدم.

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن وزارة الصحة الكندية ستقوم بتشكيل متطوعين متخصصين فى العمل يمكن للمقاطعات والأقاليم الاعتماد عليهم، وأن بعض الأعمال قد تشمل تتبع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وتتبع حالات الاتصالات.

وأضاف أنه سيتم منح جنود الاحتياط فى القوات المسلحة الكندية وظائف بدوام كامل خلال الأشهر القادمة، مع نفس الأجور والمزايا مثل الأعضاء المجندين.

وقال ترودو "إن تعزيز صفوف الجيش سيساعد فى تعويض بعض العواقب الاقتصادية لـ(كوفيد-19) وضمان دعم مجتمعاتنا بشكل جيد".

وتبدأ الحكومة فى تلقى طلبات التطوع حتى 24 أبريل على الأقل، بينما ستتصل الحكومة الكندية مباشرة بأعضاء قوات الاحتياط فى جميع أنحاء البلاد.

 


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فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

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