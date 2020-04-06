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الإثنين، 06 أبريل 2020 07:13 م
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توصيات البرلمان لمواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:00 م
توصيات البرلمان لمواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، توصيات البرلمان لمواجهة كورونا.. تشديد الرقابة على غلق المساجد والتحذير من احتكار السلع.. تنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية.. مطالبة الخارجية بموافاتها بالحالات المصابة فى الجاليات المصرية بالدول العربية.. التعقيم المستمر للبضائع المستوردة ومعدات الشحن والموانئ.. زيادة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى.
 
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ـ توصيات البرلمان لمواجهة كورونا.. تشديد الرقابة على غلق المساجد والتحذير من احتكار السلع.. تنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية.. مطالبة الخارجية بموافاتها بالحالات المصابة فى الجاليات المصرية بالدول العربية.. التعقيم المستمر للبضائع المستوردة ومعدات الشحن والموانئ.. زيادة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى

 
ـ بالإنفوجراف.. الدولة تستند على أسس صلبة فى مواجهة التداعيات.. نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى يعزز قدرات مصر فى مواجهة الأزمة.. ارتفاع الاحتياطيات يعطى قوة للوفاء بالمتطلبات.. ومخزون السلع الأساسية خفف من تأثيرات «الفيروس»
 

ـ صرف مرتبات شهر إبريل مبكرا يوم 19 بدلا من 23.. «المالية»: جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والجهات لتكون على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد

 
ـ للمساهمة فى مواجهة أزمة كورونا.. استجابة واسعة لمبادرة "اليوم السابع" لدعم الجيش الأبيض.. رجال الأعمال والشركات يتسارعون لدعم المنظومة الطبية العاملة وتقديم الخدمات لمستشفيات العزل
 

ـ الحكومة: الفيديو المتداول لإجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا مزيف.. «القوى العاملة» تنفى شائعات صرف ال 500 جنيه للعمالة من البنوك.. وتؤكد: آليات تقديم المساندة سيتم الإعلان عنها

 
ـ 500 ألف طالب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونيا.. «التعليم»: عرض نتيجة الطالب مباشرة بعد الامتحان.. وطلاب: الأسئلة سهلة والسيستم شغال
 

ـ يومياً على صفحات «اليوم السابع».. أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى اللغة الفرنسية

 
ـ 2021 يستقبل ثنائى أنجلينا جولى وسلمى حايك.. كورونا يشكل الخريطة السينمائية الجديدة عالميا للعامين الجارى والمقبل
 
 
اليوم السابع
 

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فيروس كورونا

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