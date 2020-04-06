توصيات البرلمان لمواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، توصيات البرلمان لمواجهة كورونا.. تشديد الرقابة على غلق المساجد والتحذير من احتكار السلع.. تنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية.. مطالبة الخارجية بموافاتها بالحالات المصابة فى الجاليات المصرية بالدول العربية.. التعقيم المستمر للبضائع المستوردة ومعدات الشحن والموانئ.. زيادة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى.

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