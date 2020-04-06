اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى النجف العراقية.. و3 حالات بكردستان

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:55 ص
تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى النجف العراقية.. و3 حالات بكردستان فريق طبى لمكافحة كورونا
بغداد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة النجف، وأفاد إعلام دائرة الصحف بمحافظة النجف - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) -بأن تسجيل الحالات الجديدة جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة فى المحافظة باجراء 87 فحصا مختبريا.

وأضاف أن المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف أصبح 185حالة مؤكدة، و58 شفاء، و5 حالات وفاة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا"، اليوم الاثنين- أن الحالات المشخصة لثلاث نساء من المخالطات لمصاب سابق.
وارتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 236 حالة، منها 87 حالة شفاء، فضلاً عن 3 وفيات، فيما سجلت السليمانية وحدها 115 حالة تماثلت 62 منها للشفاء.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية فى العراق، أفاد أمس الأحد، نجاح خلية التصدى لأزمة كورونا فى جامعة البصرة جنوب العراق، بالتعاون ومنظمة الصحة العالمية فى إنتاج إمدادات مختبرية تحتاجها البلاد لتسريع عمليات فحص حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق، أن نقص الإمدادات والمعدات الضرورية لجمع ونقل العينات كان من بين الأمور التى تعيق جهود احتواء وخفض انتشار فيروس كورونا في العراق، وذلك بسبب الطلب العالمي على الإمدادات والمعدات لمكافحة الفيروس مما أدى إلى  نقص عالمي في الإمدادات، بما فيها مخزونات الوسائط الناقلة، وهي عبارة عن مادة تشبه الجل تستخدم للاحتفاظ بمسحات عينات تؤخذ من أنف الشخص المشتبه بإصابته أثناء نقلها للمختبرات.


فيروس كورونا

كورونا

فيروس كورونا المستجد

النجف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة