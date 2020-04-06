تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى النجف العراقية.. و3 حالات بكردستان

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة النجف، وأفاد إعلام دائرة الصحف بمحافظة النجف - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) -بأن تسجيل الحالات الجديدة جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة فى المحافظة باجراء 87 فحصا مختبريا.

وأضاف أن المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف أصبح 185حالة مؤكدة، و58 شفاء، و5 حالات وفاة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا"، اليوم الاثنين- أن الحالات المشخصة لثلاث نساء من المخالطات لمصاب سابق.

وارتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 236 حالة، منها 87 حالة شفاء، فضلاً عن 3 وفيات، فيما سجلت السليمانية وحدها 115 حالة تماثلت 62 منها للشفاء.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية فى العراق، أفاد أمس الأحد، نجاح خلية التصدى لأزمة كورونا فى جامعة البصرة جنوب العراق، بالتعاون ومنظمة الصحة العالمية فى إنتاج إمدادات مختبرية تحتاجها البلاد لتسريع عمليات فحص حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق، أن نقص الإمدادات والمعدات الضرورية لجمع ونقل العينات كان من بين الأمور التى تعيق جهود احتواء وخفض انتشار فيروس كورونا في العراق، وذلك بسبب الطلب العالمي على الإمدادات والمعدات لمكافحة الفيروس مما أدى إلى نقص عالمي في الإمدادات، بما فيها مخزونات الوسائط الناقلة، وهي عبارة عن مادة تشبه الجل تستخدم للاحتفاظ بمسحات عينات تؤخذ من أنف الشخص المشتبه بإصابته أثناء نقلها للمختبرات.