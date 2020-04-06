ترامب: ذروة وباء كورونا فى الأيام المقبلة.. ولكن هناك ضوء فى نهاية النفق

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشهد ذروة المرض فى الأيام القادمة.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى ""نرى الضوء فى نهاية النفق.. ونأمل في المستقبل غير البعيد أن نفخر بالعمل الذي قمنا به جميعًا".

ومن جانبها، قالت الدكتورة ديبورا بيركس، المنسقة لقوة مهام مكافحة فيروسات التاجية فى البيت الأبيض، إنه بعد أربعة أسابيع من إتباع إجراءات التباعد الاجتماعى وتخفيف آثار فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا يشهدان تباطؤ للوباء.

وأضافت "خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من أننا سنرى عددًا متزايدًا من حالات الأشخاص الذين يفقدون حياتهم بسبب هذا المرض، إلا أننا نأمل أن نرى استقرارًا في الحالات عبر مناطق الكبيرة حيث بدأ تفشي المرض قبل عدة أسابيع".