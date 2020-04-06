اليوم السابع
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المنوفية تتصدر المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:43 م
المنوفية تتصدر المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أشار تقرير وزارة التنمية المحلية  إلى أن محافظة المنوفية ، تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية ، بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات ، تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد ، وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.
وكان المهندس مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، قد أعلن أنه تم توزيع ألف كمامه على عمال النظافة كافة أثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية للحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من القيام بنظافة شوارع المدينة على الوجه الاكمل بمساهمة أحد المواطنين مؤكدا أننا نعمل على صحة وسلامة الجميع ونحرص على تحقيق السلامة لهم فى كل التغيرات المناخية ،بناءا على توجيهات اللواء ابراهيم احمد ابوليمون محافظ المنوفية .

وشدد رئيس مركز ومدينة الشهداء على ضرورة إرتداء عمال منظومة النظافه للكمامات والجونتيات الطبية اثناء ممارسة أعمال جمع القمامه وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم .

وأوضح رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وطبقا لخطة الدولة الشاملة بشان اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين مشيدًا بدور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات.

مؤكدًا على ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدنى بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام .

 


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