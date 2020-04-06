اليوم السابع
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المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:11 م
المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة. تفشى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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أعلنت المملكة المغربية ، أنها تجاوزت عتبة الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا، بعد أن تمّ تسجيل 31 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1021 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات 70 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 76 شخصاً، وتم أيضاً استبعاد 3827 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجّلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 295 حالة، متبوعة بمراكش بـ 186 حالة، ثم العاصمة الرباط بـ 181، فيما لم تسجل أي حالة بجهة وادي الذهب؛ أقصى جنوب المملكة المغربية.

وكانت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء المغربية، أعلنت إنشاء مستشفى ميدانى مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة التى تسجل أكبر عدد إصابات بمرض "كوفيد 19".

وسيجرى تشييد هذا المستشفى الميدانى المؤقت المخصص لمرضى كورونا بمقر أسواق ومعارض الدار البيضاء على مساحة 20.000 متر مربع، ما سيسمح له باستيعاب حوالى 700 سرير.

 


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