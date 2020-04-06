المفوضية الأوروبية تطلب مقترحات لتمويل مشروعات صناعية دفاعية بقيمة 160 مليون يورو

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت المفوضية الأوروبية فتح الباب أمام تقديم مقترحات لتمويل بقيمة 160 مليون يورو في المشاريع الصناعية الدفاعية المشتركة في عام 2020 .

وقال تييري بريتون ، مفوض السوق الداخلية: “في هذه الفترة الصعبة على عدة جبهات ، نقوم بتعبئة جميع برامج الاتحاد الأوروبي لدعم شركاتنا ، كبيرة كانت أم صغيرة، ونحن نستعد أيضا للمستقبل، من خلال التطوير المشترك لتقنيات الدفاع ، لنجعل أوروبا أكثر مرونة وتعزيز قاعدتنا الصناعية .

ويتم تمويل المشاريع على التوالي في إطار البرنامج الأوروبي للتنمية الصناعية الدفاعية بقيمة 500 مليون يورو للفترة 2019-2020 ، والعمل التحضيري لبحوث الدفاع ، التي تبلغ ميزانيتها 90 مليون يورو للفترة 2018-2020.

وبميزانية إجمالية تزيد عن 160 مليون يورو ، تغطي دعوات تقديم مقترحات 2020 12 فئة تعكس احتياجات القدرة الحرجة المحددة بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء.

وتبحث اللجنة عن مقترحات مشاريع تشمل التصميم والنمذجة واختبار الإجراءات المضادة للإشعاع الكيميائي البيولوجي النووي (CBNR) ، مثل العلاج المناعي الوقائي والعلاجي ، والتي يمكن أن تكون مفيدة لمعالجة الأزمات الوبائية المستقبلية مثل أوروبا الواحدة والعالم التي تواجهها اليوم .

وتسعى الدعوات أيضًا إلى زيادة قدرات الاتحاد الأوروبي على اكتشاف ومقاومة أنظمة الطيران بدون طيار مثل الطائرات بدون طيار في سيناريوهات الدفاع ، وقدرات الاتحاد الأوروبي على الوعي بالظواهر السيبرانية والدفاع ، وشبكات وتقنيات الدفاع لتأمين الاتصال وتبادل المعلومات.

ويتضمن البرنامج حوافز لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما هو الحال في عام 2019 ، تم تخصيص فئة واحدة بميزانية قدرها 10 مليون يورو بالكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها توفير حلول دفاعية مبتكرة وموجهة نحو المستقبل.

وستنظم المفوضية يومًا إعلاميًا لتوجيه الاتحادات المهتمة خلال عملية التقديم وتعزيز التعاون بين الكيانات الأوروبية من خلال جلسات مخصصة للتوفيق، و سيتم الإعلان عن التاريخ المحدد في الأسابيع القادمة.

وفي أعقاب الدعوات لتقديم مقترحات في عام 2019 ، تم اختيار سبعة مشاريع بحثية دفاعية جديدة لتمويلها في إطار العمل التحضيري لبحوث الدفاع (PADR) بما مجموعه أكثر من 23 مليون يورو.

وتركز المشاريع المختارة على التقنيات ذات القدرة العالية في قطاع الدفاع مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم ، بالإضافة إلى تقنيات الدفاع الحرجة للحرب الإلكترونية ومعايير التشغيل البيني للأنظمة العسكرية بدون طيار.

وتتكون الاتحادات التي قدمت الاقتراحات المختارة من 65 من رواد تكامل الأنظمة الأوروبية الرائدين ، ومصنعي المعدات الأصلية ، و MidCap ذات التقنية العالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعاهد البحث الموجودة في 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.