اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 09:25 م
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المراكز الأمريكية تسجل 330891 إصابة بكورونا و8910 وفيات

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:55 م
المراكز الأمريكية تسجل 330891 إصابة بكورونا و8910 وفيات كورونا ارشيفية
رويترز

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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين 330891 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8910.
 
وخلال مطلع الأسبوع حدثت المراكز إحصاءها إلى 304826 حالة إصابة و7616 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد لكن هذه الأرقام مبدئية ولم تؤكدها الولايات على حدة.
 
وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأحد.
 
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

كورونا

امريكا

فيروس

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