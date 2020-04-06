اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 12:20 م
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الكرملين: موسكو مستعدة للتعاون لجلب الاستقرار لأسواق النفط

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:13 م
الكرملين: موسكو مستعدة للتعاون لجلب الاستقرار لأسواق النفط نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الكرملين اليوم الاثنين، إن موسكو مستعدة للتعاون مع كبار مصدري النفط الآخرين للمساعدة على جلب الاستقرار إلى أسواق الخام العالمية.

وقال كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر، الصندوق السيادي الروسي، لتلفزيون سي.إن.بي.سي في وقت سابق اليوم إن السعودية وروسيا "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي يومي بالهاتف "موسكو مستعدة للتعاون ومهتمة بالتفاعل مع الدول من أجل جلب الاستقرار لأسواق الطاقة".

وأضاف بيسكوف أن المحادثات بين أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، تأجلت إلى يوم الخميس لأسباب فنية، وأن الإعداد للاجتماع جار.

 


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اسواق النفط

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