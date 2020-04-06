اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القانون يلزم التاجر بوضع الأسعار على السلع.. .تعرف على نص المادة

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:30 ص
القانون يلزم التاجر بوضع الأسعار على السلع.. .تعرف على نص المادة سلع - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حظر على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع ، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما نص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات ، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

وأيضا الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات ، والحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، وكذلك الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.

 

 

 


قانون حماية المستهلك

حقوق المستهلك

عقوبة الاحتكار

اسعار السلع

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منافذ وزارة الزراعة تجوب مدن القليوبية لبيع السلع بأسعار مخفضة

الأحد، 05 أبريل 2020 05:54 م

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

الأحد، 05 أبريل 2020 10:04 ص

وزير التموين يوجه بعدم تنظيم معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر تفاديا لانتشار فيروس كورونا.. المصيلحى: نستبدل الفكرة بآليات جديدة تحقق استفادة المواطنين من عروض تخفيض الأسعار.. والاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن

الأحد، 05 أبريل 2020 09:00 ص

التموين: إلغاء معارض رمضان لمنع الزحام وتخفيضات على السلع بجميع المحافظات

السبت، 04 أبريل 2020 09:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة