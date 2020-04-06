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الفرق بين مسكن الحضانة ومسكن الزوجية فى 8 نقاط.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:30 ص
الفرق بين مسكن الحضانة ومسكن الزوجية فى 8 نقاط.. اعرف التفاصيل خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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الخلافات الزوجية صداع لا ينتهى وقد يقود الزوجين إلى العديد من القضايا، نتيجة الخلافات المستمرة، حيث تصبح بعدها الحياة مستحيلة، ومن بين تلك الخلافات التى تنشئ "خلاف المسكن" ويوضح "اليوم السابع" الفرق بين "مسكن الزوجية" و"مسكن الحضانة".

مسكن الزوجية:

  • مسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
  • فى حالة الخلاف الوقتى على مسكن الزوجية بين الزوجين، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما.
  • إذا كان الزوج هو الذى طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين، فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات باستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه.
  • يجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.

مسكن الحضانة:

  • مسكن الحضانة حيث يكون الطلاق وقع بين الزوجين، ومع المطلقة صغار فى حضانتها فعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
  • إذا لم يفعل الزوج خلال مدة العدة، استمرت الزوجة والأبناء فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
  • من اختصاص النيابة إصدار قرار مؤقت بتمكين الزوجة من مسكن الحضانة، استنادا إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985.
  • لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضى الأمور المستعجلة.

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