الغرف السياحية: تصوير المناهج التدريبية للعاملين لبدء بثها عبر يوتيوب

كتبت آمال رسلان

دعا الاتحاد المصرى للغرف السياحية، المتدربين من العاملين بالمنشآت السياحية بمختلف تخصصاتها، والمستفيدين من البرامج التدريبية التى يقدمها الاتحاد، إلى استكمال الدورات التدريبية المقررة من خلال قناة فيلمية تبث عبر برنامج اليوتيوب.

وأوضح الاتحاد، أنه يقوم الاتحاد حاليا بتصوير المناهج التدريبية المقررة لستة مواد أساسية يتم التدريب عليها، وذلك حتى لا يتوقف التدريب اللازم لضمان جاهزية القطاع للسياحة بعد زوال الأزمة الراهنة.

وسوف تتضمن البرامج التدريبية التى ستقدم عبر يوتيوب برنامج خاص تم إستحداثه لأساليب وكيفية التطهير والتعقيم للمنشآت والمرافق التابعة لها للتأكد من خلوها من أى آثار لفيروس كوفيد-19، ويقدم هذا البرنامج بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والتى قامت بدورها بتوفير الأدوات اللازمة والمواد المطهرة لتطهير الفنادق وتعقيمها وفقًا للمواصفات الموصى بإستخدامها من قبل وزارة الصحة المصرية وكذا منظمة الصحة العالمية.

كما تشارك فى نفس البرنامج غرفة المنشآت السياحية فيما يخص التطهير والتعقيم الدورى للمطاعم الأعضاء بالغرفة.

جدير بالذكر، أنه قد عقد أمس اجتماعا ضم المدربين وهبة بكرى – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد والدكتورة سها بهجت - مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب ومدير الاتحاد و مديرو التدريب بالاتحاد و غرفة المنشآت الفندقية للوقوف على أعداد المتدربين وتطوير المناهج و البرامج والتقنية المستخدمة وكذا الأسلوب الأمثل لاعتماد المتدربين من خلال اختبار يبث أيضا عبر التقنيات الرقمية المتاحة.

كما يقدم الاتحاد بالتعاون مع شركة يونيليفر فود سوليوشونز حلقات تدريبية على سلامة الغذاء والمستويات الصحية، و قد تم بالفعل بثها عبر الانترنت وعلى صفحة الاتحاد وصفحة يونيليفر، وهى موجهة فى الأساس للطهاة و العاملين بمطابخ الفنادق والمطاعم، و تدرس من خلالها المناهج المحدثة والمعتمدة من الاتحاد ووزارة السياحة حيث تم توحيد المناهج.

ويعتبر الاتحاد أن استخدام الانترنت حاليا فى تقديم تلك البرامج التدريبية هو بداية لتوجهه لتنفيذ مشروع التدريب التفاعلي عن بعد، من خلال أحدث التقنيات الرقمية المتاحة، الذى سيعلن عنه قريبا.