"الصحة الإماراتية": ارتفاع عدد مصابى كورونا إلى 2076 حالة.. وشفاء 167 شخصا

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أعلنت المتحدث الرسمى عن القطاع الصحى فى دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسنى، اليوم الاثنين، تسجيل ورصد 277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً؛ ليصل العدد الإجمالى للحالات التى تم تشخيصها 2076.

وأشارت الحوسني - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إلى شفاء 23 حالة لمصابين بفيروس "كورونا" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 167 حالة حتى الآن.. مضيفة أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة في الإمارات إلى 11 حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، موضحة أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأضافت "أن الإمارات لا تنظر إلى زيادة الحالات بمنظور سلبي بل على العكس.. فقيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقه على جميع المواطنين والمقيمين، يعزز من نجاحنا في احتواء كل الإصابات والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر و بالتالي القضاء عليه".

وأكدت الحوسني أن النظام الصحي في الإمارات بقوة تقصيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع مكن الجهات الصحية من رصد الحالات الجديدة حيث له جانب مهم يتمثل في أن دولة الإمارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس وأماكن تواجده بأسرع وقت.

