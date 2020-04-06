اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 05:21 م
خالد صلاح
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السلطات العراقية تنفى تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم صاروخى

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:04 م
السلطات العراقية تنفى تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم صاروخى قاعدة عين الأسد
وكالات

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نفت القوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية فى محافظة الأنبار، غربى العراق، لهجوم صاروخى.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، قالت قيادة عمليات البادية والجزيرة في المحافظة، في بيان مقتضب: "ننفي ما تناقلته بعض الفضائيات والوكالات عن تعرض القاعدة لأي استهداف صاروخي".

يأتي ذلك على خلفية تحدث وسائل إعلام عربية وعراقية عن تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم صاروخي.  

وكانت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إينى قالت اليوم الاثنين إن صواريخ سقطت فى جنوب العراق على مسافة من حقل الزبير الذى تعمل به الشركة هناك وإن العمليات مستمرة.
 
وقالت متحدثة باسم إينى "جميع العاملين فى الحقل بخير والإنتاج لم يتأثر."
 
سقط ثلاثة صواريخ اليوم قرب موقع شركة خدمات النفط الأمريكية هاليبرتون فى البصرة، دون إلحاق أى خسائر بشرية، حسبما ذكره الجيش العراقى فى وقت سابق اليوم.
 
وقالت المتحدث باسم إينى "كان الحادث بعيدا نسبيا عن موقعنا." 

عين الاسد

العراق

هجوم صاروخى

السلطات العراقيه

الانبار

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