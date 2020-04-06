اليوم السابع
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الزراعة: 10 آلاف مطبق للمبيدات للقضاء على الرش العشوائى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:59 م
الزراعة: 10 آلاف مطبق للمبيدات للقضاء على الرش العشوائى.. اعرف التفاصيل الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات
كتب عز النوبى

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قال  الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة إن إجمالى من حصلوا على برامج مطبقى المبيدات وصل إلى 10 آلاف  مطبق من إجمالى مستهدف 50 ألف مطبق، هدفها منع الرش العشوائى، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلف.

وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج يهدف إلى إنتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة، ويهدف البرنامج  إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات يهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

كانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة عملت الفترة الماضية على تكثيف دوراتها التدريبة لبرنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات والتعرف على منتجات المبيدات المحظورة، بمختلف المحافظات منعا للرش العشوائى، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.


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اخبار اليوم

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