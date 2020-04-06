الرئاسة الفلسطينية تسلم 300 طرد غذائى لمخيم بطولكرم وسط جائحة كورونا

من جهته قدم رئيس لجنة خدمات المخيم طه إيراني، الشكر للرئيس الفلسطيني على لفتته الكريمة واهتمامه الدائم لشعبه في كل ركن من فلسطين، مشيرا إلى أهميتها في هذا الوقت الذي يعيش فيه شعبنا، خاصة في المخيمات، ظروفا معيشية صعبة.

وأضاف أنه سيتم توزيع هذه الطرود إلى مستحقيها من الحالات الاجتماعية المعدومة، وطبقة العمال ممن انقطعت بهم سبل كسب العيش في أماكن عملهم في المحافظات، لافتا إلى أنه تم توفير طرود أخرى بتبرع من أهالي الخير في المحافظة لإيصالها لمستحقيها.