اليوم السابع
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الرئاسة الفلسطينية تسلم 300 طرد غذائى لمخيم بطولكرم وسط جائحة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:15 م
الرئاسة الفلسطينية تسلم 300 طرد غذائى لمخيم بطولكرم وسط جائحة كورونا الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)

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سلمت مسؤولة ملف المساعدات الإنسانية فى الرئاسة الفلسطينية اللواء رائدة فارس، اليوم الاثنين، 300 طرد غذائى إلى لجنة خدمات مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وأشارت فارس في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى اهتمام الرئيس الفلسطيني بجميع قضايا المواطنين ومساعدتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب جائحة كورونا، موضحة أن هذه الطرود سيتم توزيعها إلى مستحقيها من الحالات المعوزة والمحتاجة والفقيرة في المخيم.

من جهته قدم رئيس لجنة خدمات المخيم طه إيراني، الشكر للرئيس الفلسطيني على لفتته الكريمة واهتمامه الدائم لشعبه في كل ركن من فلسطين، مشيرا إلى أهميتها في هذا الوقت الذي يعيش فيه شعبنا، خاصة في المخيمات، ظروفا معيشية صعبة.

وأضاف أنه سيتم توزيع هذه الطرود إلى مستحقيها من الحالات الاجتماعية المعدومة، وطبقة العمال ممن انقطعت بهم سبل كسب العيش في أماكن عملهم في المحافظات، لافتا إلى أنه تم توفير طرود أخرى بتبرع من أهالي الخير في المحافظة لإيصالها لمستحقيها.

من جانب أخر بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم ، الاثنين ، هاتفيا مع رئيس الوزراء الماليزى الجديد محى الدين ياسين تطورات القضية الفلسطينية وسبل مواجهة وباء فيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن محمود عباس تأكيده ، خلال الاتصال ، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية المميزة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين ، وتمنياته للحكومة والشعب الماليزي بالنجاح في مواجهة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.

ومن جهته..أكد رئيس الوزراء الماليزي ثبات موقف بلاده في دعم القضية الفلسطينية..معربا عن رغبته القوية في مواصلة العمل لتطوير العلاقات القوية والمميزة بين البلدين.

وقدم ياسين ، الدعوة للرئيس الفلسطينى لزيارة ماليزيا عقب انتهاء وباء كورونا..متمنيا للشعب الفلسطيني السلام والأمن وتحقيق طموحاته بالوحدة والحرية والاستقلال.

 


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فيروس كورونا

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