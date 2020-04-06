" الدفاع والداخلية " بموريتانيا تععما منشور ارتداء الكمامات لموظفى الوزارتين

كتب مصطفى عنبر

أصدرت وزارتا الدفاع والداخلية فى موريتانيا، تعميماً مشتركاً يفرض ارتداء الكمامات على موظفي الوزارتين للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وجاء في التعميم أن وزيرا الداخلية والدفاع «يلزمان طواقم وزارتيهما بارتداء الكمامات للوقاية من تفشي فيروس كورونا تمشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأوضح التعميم ، أن جميع موظفي الوزارتين والمصالح التابعة لهما يتوجب عليهم «الارتداء الدائم» للكمامات أو «أي شيء يؤدي دورها» ، وتم التوقيع على التعميم من طرف وزير الدفاع حننا ولد سيدي ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك.