الخارجية الإماراتية تطلق خدمة "لا تشلون هم" لأعضاء البعثات الدبلوماسية.. فيديو

وكالات

أطلقت وزارة الخارجية و التعاون الدولى بدولة الإمارات، خدمة "لا تشلون هم" لأعضاء البعثات الدبلوماسية للدولة فى الخارج بهدف صون صحتهم وتعزيز سلامتهم وتوفير فريق مخصص لضمان تنسيق وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا لوكالة الإنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك خلال الإحاطة الإلكترونية عبر الفيديو التي عقدتها الوزارة أمس وأطلعت خلالها منتسبيها على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " التي تواجه العالم حالياً.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مداخلته خلال الإحاطة الإعلامية أن "صحة وسلامة كافة أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج وعائلاتهم والكوادر العاملة بالسفارات والقنصليات تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا .. والوزارة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم وتأمين مختلف احتياجاتهم سواء الوقائية أو الصحية أو غيرها".