الحكومة السورية تمنح مكافأة للعاملين فى المجال الطبى لتصديهم لفيروس كورونا

كتب مصطفى عنبر

وافقت لحكومة السورية، على تقديم مكافأة مالية للفرق العاملة على التصدى لتفشى فيروس كورونا فى البلاد.

وأوضحت رئاسة الوزراء السورية أن المكافأة تشمل الفرق الطبية والإدارية فى القطاع الصحى التى تعمل على التصدى لوباء كورونا فى وزارات الصحة والتعليم العالى والدفاع.

واعتمدت الرئاسة السورية مبلغ 50 ألف ليرة للفئة الثانية فى الشهر الواحد . على أن يتم منح هذه المكافأة لمدة شهرين، على أن يتم تمديدها فى حالة الضرورة.

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته بكة "سكاى نيوز الإخبارية" أمس.

وفى وقت سابق فرضت محافظة السويداء السورية الحجر الصحى على 525 مواطنا دخلوا المحافظة بطرق غير شرعية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير صحة السويداء نزار مهنا - أن نحو 525 مواطنا ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية يلتزمون بالحجر الصحى فى منازلهم تحت المراقبة الصحية.