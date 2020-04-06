الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مصفين للجمعيات الزراعية وتحديد أجورهم

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية، القرار الخاص بتعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية، وجاء أن ملخص القرار رقم 4 لسنة 2020 ، 15 يناير 2020، و الصادر من مدير عام شئون التعاون الزراعى بعد الا طلاع على أحكام القـانون رقـم 122 لـسنة 1980 المعـدل بالقـانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعـى ولائحتـه التنفيذيـة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته.

وعلى القرار الوزارى رقـم 842 لـسنة 2016 بـشأن تعـديل المـادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 293 بتاريخ 28 ديسمبر 2016، وعلـى القــرار الــوزارى رقـم 2520 لــسنة 2001 بتــاريخ 18 سبتمبر 2001 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية المحليـة المتعـددة الأغـراض بناحيـة أحمدية أبو الفتوح مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

وتم نشر قرار الحل والتصفية بجريـدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 238 بتاريخ 18 أكتوبر 2001، وعلى القرار رقم 80 لسنة 2018، الصادر فى 29 يوليو 2018، والخاص بمد فتـرة تعيين حمادة السيد جاد االله السيد عمر مصطفى للجمعية المـذكورة لمـدة عـام اعتباراً من 3/6/2018 حتى 2/6/2019.

وتم نشر القرار بجريدة الوقـائع المـصرية بالعدد رقم 253 بتاريخ 10/11/2018، وبناء على الطلب المقدم من حمادة السيد جاد االله السيد عمـر المحاسـب بجهاز القيد والمراجعة ببلقاس وذلك لتعيينه مصفيا للجمعيـة المـذكورة لمـدة عـام؛ من 2/6/2020 وحتى 3/6/2019، وعلى موافقتنا مـادة 1 - مد فترة تعيين حمادة الـسيد جـاد االله الـسيد عمـر مـصفى للجمعية المذكورة .

مادة 2 - مدة فترة التصفية عام اعتبارا من 3/6/2019 وحتى 2/6/2020.

مادة 3 - أجر المصفى 200 جنيه ( مائتا جنيه ) .

مادة 4 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به فور نشره.







