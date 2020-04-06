اليوم السابع
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الأوقاف: ترجمة الخطب العصرية إلى 18 لغة عالمية

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:48 ص
الأوقاف: ترجمة الخطب العصرية إلى 18 لغة عالمية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ترجمة كتاب " الخطب العصرية " لوزارة الأوقاف إلى ثمانى عشرة لغة، هى " الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية – الروسية – الفارسية – السواحيلية – الهوسا – الصومالية – الماندنكو – التركية – البشتو – الأمهرية – البرتغالية – الصينية – اليونلنية – الإيطالية – الأوردية ".

ووجه وزير الأوقاف بالبدء فورًا في طباعة هذه الترجمات، مع التوجيه بنشرها إلكترونيًا على بوابة الوزارة، وصفحاتها المتعددة باللغات الأجنبية.

وتقدم وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير لجميع المترجمين، سائل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به، مؤكدا ياتى ذلك فى إطار دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وحرصا من وزارة الأوقاف المصرية على تعزيز هذا الدور الريادى عالميًا.


وزاره الاوقاف

ترجمه الخطبه

خطبه الجمعه

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