اليوم السابع
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الآلاف فى الصين يتجاهلون تحذيرات كورونا ويتنزهون فى حديقة "هوانج شان"

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:18 م
الآلاف فى الصين يتجاهلون تحذيرات كورونا ويتنزهون فى حديقة "هوانج شان" التجمعات فى الصين
كتب محمد تهامى زكى

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بالرغم من التحذيرات المستمرة بعدم التجمعات، توافد عدد كبير من الأشخاص على مواقع السائحين الشعبية والمدن الكبرى فى جميع أنحاء الصين، خلال عطلة نهاية الأسبوع فى البلاد، متجاهلين تحذيرات السلطات الصحية من أن الخطر الذى يمثله تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ما يزال قائماً.

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ووفقا لوسائل إعلامية، أظهرت صور من حديقة "هوانج شان" الجبلية فى مقاطعة أنهوى الصينية، الحشود البشرية وتجمعات الآلاف من الأشخاص، حيث ظهر الكثيرين منهم وهم يرتدون الكمامات وأقنعة الوجه، متشوقين لتجربة الأماكن الخارجية الرائعة بعد أشهر من قيود السفر وإجراءات الإغلاق الصارمة.

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من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة و39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بينها 38 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالى إلى 3333 وفاة و81887 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، فى تقريرها اليومى، أن حالة الوفاة كانت فى مقاطعة "هوبى" وسط الصين، وأن حالة الإصابة المحلية جاءت فى مقاطعة "قوانغدونغ"، فيما تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج ليصل إجمالى الحالات الوافدة إلى 951 حالة.

وأضافت أن 114 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالى المتعافين إلى 77078 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 30 ليصل إلى 265 حالة، فيما مايزال 16154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين تحت الملاحظة الطبية. مشيرة إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 78 حالة إصابة جديدة بالفيروس بدون أعراض منها 40 حالة وافدة.

وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 890 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و44 حالة مؤكدة فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و363 حالة فى تايوان بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 206 مرضى فى هونج كونج و10 فى ماكاو و54 فى تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

 

 

 


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